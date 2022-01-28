Horizon Forbidden West İçin Yeni Videolar Paylaşıldı

PlayStation oyuncularının merakla beklediği Horizon Forbidden West için yeni oynanış videoları paylaşıldı. Önceden yapılan paylaşımlardan farklı olarak bu defaki videolar, PS4 Pro üzerinde kaydedildi.

Horizon Zero Dawn'ın devamı niteliğinde olan ve çıkmasına haftalar kalan Horizon Forbidden West, 18 Şubat günü oyuncularla buluşacak. Oyunun çıkışına bu kadar kısa bir süre kalmışken geliştirici Guerrilla Games de Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak oyunun tamamlandığını ve gold statüsüne ulaştığını duyurdu. Guerrilla ayrıca birkaç ekran görüntüsü ve kısa bir oynanış videosu da yayınlayarak oyunun PS4 Pro'da nasıl gözüktüğünü oyuncularla paylaştı.

Twitter üzerinden yayınlanan oynanış videosu dışında 2 tane daha video paylaşıldı. PS Blog üzerinden yayınlanan videoların ilkinde Aloy'u bir yerleşmede sakince yürürken ve etrafı gezerken görüyoruz. Işıklandırmaların ve kullanılan renk paletlerinin canlılığında ötürü ilk video bize şahane manzaralar sunuyor. PS4 Pro yaşına rağmen çalışmaya ve iyi işler çıkarmaya devam ediyor.

Diğer iki video ise ilkinin aksine çok daha hareketli ve aksiyon odaklı. Bu defa Aloy'u yürürken değil iş üstünde düşmanlarla savaşırken görüyoruz. İkinci videoda Aloy, düşmanını okuyla alt etmeye çalışırken daha sonra kullandığı silahı değiştiriyor ve uzak dövüşten yakın dövüşe geçiyor. Üçüncü videoda ise onun bir kanca kullanarak ve ve havada süzülerek düşmanlarıyla savaşmasını izliyoruz. Oyundaki kanca mekaniğinin ne kadar derin olacağı şimdilik bilinmese de oyunu daha hızlı ve hareketli hale getireceği kesin gibi gözüküyor.

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18 Şubat'ta oyuncularla buluşacak olan Horizon Forbidden West, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkış yapacak. Oyunu şu an PS Store üzerinden ön sipariş vermek de mümkün. Forbidden West'in PS4 fiyatı 599,00, PS5 fiyatı ise 599,00 TL. İçinde bir takım yan materyaller ve ekstralarla gelen PS5 Deluxe sürüme ise 789,00 TL'ye sahip olabilirsiniz.

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