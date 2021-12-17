Horizon Forbidden West için PS4 ekran görüntüleri paylaşıldı

Playstation 4'ün önemli exclusive oyunlarından Horizon Zero Dawn'ın devamı niteliğindeki Horizon Forbidden West için PlayStation 4 ekran görüntüleri yayımlandı.

Geliştirici firma Guerrila Games, resmi Twitter hesabından Horizon Forbidden West'e ait bazı görüntüler paylaştı. Görüntülerin hepsinin PlayStation 4 ile çekildiğini belirten geliştiriciler, Playstation 5'e ait pek çok ekran görüntüsü yayımladıklarını ancak oyunun PlayStation 4'te de oldukça etkileyici göründüğünü ekledi.

HORIZON FORBIDDEN WEST PS4 EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

Oyundaki coğrafyaların özellikleri, çevremizdeki yaratıklar gibi ögeleri yayımlanan görüntülerde görebiliyoruz. Ayrıca ekran görüntülerinde en çok dikkat çeken noktalardan biri şüphesiz oyunun PlayStation 4'te de oldukça güçlü bir görsellik sunuyor olması.

HORIZON SERİSİ HAKKINDA

Günümüzden yıllar sonrasında; teknolojinin unutulduğu, insanların devletlerden önceki kabile hayatlarına döndüğü bir gelecekte geçen ilk oyunda, kabilesinden dışlanan bir kız çocuğunun hikayesine tanıklık ediyoruz. Aloy isimli bu kızcağızın hayatı, bulduğu Focus adlı teknolojik bir alet sebebiyle baştan aşağı değişiyor. Bu cihaz sayesinde savaşmayı da öğrenen Aloy ile birlikte insanlar ve robotlar arasındaki amansız mücadeleye katılıyoruz.

Forbidden West'te ise insanlığın başını bu sefer bambaşka bir musibet sarıyor. İlk oyundan aşina olduğumuz insanlık düşmanlarının yanı sıra yepyeni kötülerle de tanışacağız. Ayrıca oyun bizi ilk oyuna nazaran daha geniş bir coğrafyaya taşıyacak, haliyle daha farklı yaratıklarla, ortamlarla karşılaşacağız.

Horizon Forbidden West'in ilk olarak 2021'in ilk aylarında çıkış yapması bekleniyordu ancak oyun 2021'in ikinci yarısına ertelenmişti. Ardından ikinci bir erteleme ile 2022'ye ertelenmişti. Horizon Forbidden West, 18 Şubat 2022'de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkış yapacak.

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