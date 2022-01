Horizon Forbidden West, çıkışına kısa bir süre kala sızdırıldı

Yeni yılın en iddialı oyunları arasında yer alan PlayStation Exclusive oyunu Horizon Forbidden West'in çıkışına kısa bir süre kala oyundan görüntülerin sızdırılması gündem oldu. Horizon Foribdden West'in yanı sıra 2020 yılında Last of Us Part 2'nin de hikaye sızıntısı gündem olmuştu.

Twitter'dan sızdırılan Horizon Forbidden West görüntüleri telif hakkı ihlali nedeniyle kaldırılsa da tekrardan paylaşılmaya devam ediliyor. Paylaşılan ilk görüntüler arasında Aloy ve Horizon Zero Dawn karakteri Varl'ın uzun çimlerde saklandığı bir görüntü yer alırken diğer görüntüde ise, Aloy'un uzakta bir makineye baktığı gözükürken Varl "Temiz" diyor. Görev metninde ise "Yıldızlara Uzan" yazıyor ve oyuncuya makineyi taramasını ve bazı kalıntılara bir giriş bulmasını emrediyor.

Benzer bir olay, Sony'nin 2020'de piyasaya sürülmeden önce The Last of Us 2'nin hikayesinin sızdırılmasıyla yaşanmıştı. Naughty Dog, lansmana kadar geçen haftalarda internette dolaşan görüntülerin ve hikaye ayrıntılarının dolaştığını gören sızıntıdan dolayı hayal kırıklığına uğradığını söylemişti.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet