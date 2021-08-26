Horizon Forbidden West 2022 Yılına Ertelendi
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Horizon Forbidden West 2022 Yılına Ertelendi

Horizon Forbidden West 2022 Yılına Ertelendi
SaveButonu - Haberler | Gamegar

Horizon Forbidden West

Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, Guerilla Games'in beklenen oyunu Horizon Forbidden West 2022 yılına ertelendi.

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Yayıncılığını Sony'nin yaptığı ve geliştiriciliğini ise Guerrilla Games'in üstlendiği, PlayStation'ın beklenen oyunu Horizon Forbidden West 2022 yılına ertelendi. Horizon Zero Dawn'ın devam oyunu hakkında hem iyi hem de kötü haber geldi.

Geçtiğimiz ayda Horizon Forbidden West'in olduğunu sizlere haber vermiştik. Bu söylenti gamescom açılış gecesi canlı etkinliği sırasında gerçek oldu. Canlı etkinlik sırasında Guerrilla Games oyunun, 18 Şubat 2022 tarihinde çıkış yapacağını söyledi.

Oyun direktörü Mathijs de Jonge ertelemenin sebebinin Covid-19 pandemisi olduğunu 'daki yeni bir gönderide açıkladı.

Jonge yaptığı açıklamada "Horizon Forbidden West, önemli bir dönüm noktasından geçti fakat gelişimin son aşamasına geldiğimiz zaman oyunu istediğimiz kalite düzeyine getirip getiremeyeceğimizde biraz kararsız kaldık" dedi.

Açıklamalarında ek olarak şunlardan da bahsetti: "Ekibimizin küresel salgından büyük ölçüde etkilenmesi şaşırtıcı değil. Ekibimizi güvende tutarken ve sağlıklı bir iş/yaşam dengesine öncelik veriyoruz. Yeni iş akışlarına, protokollere ve diğer zorluklara uyum sağlıyoruz."

Horizon Forbidden West'in ertelendiği Guerrilla Games'in resmi Twitter hesabından da şu şekilde duyuruldu:

"Horizon Forbidden West, PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformları için 18 Şubat 2022'de geliyor. Ön siparişler ise önümüzdeki hafta, 2 Eylül'de başlayacak. Aloy'un hikayesini devam ettirmeye hazır mısınız ?"

Forbidden West için sevindiren haber ise Guerrila Games'in tweetinde de gördüğümüz gibi merakla beklenen oyunun 2 Eylül'den itibaren ön siparişe açılıyor olması.

Horizon Forbidden West PC sürümü çıkacak mı ?

Forbidden West henüz PC platformu için duyurulmadı, ancak eninde sonunda diğer Sony oyunları gibi PC platformuna duyurulacağını düşünüyoruz. Sony; Death Stranding, Days Gone ve Forbidden West'in önceki oyunu olan Horizon Zero Dawn da dahil olmak üzere birinci sınıf oyunlarını PC platformuna getirmekte hiç endişe duymadı. Platformun PC'ye olan ilgisinin günden güne arttığını göz önünde bulundurursak Forbidden West'in gelecekte bilgisayara gelmesi oldukça muhtemel gözüküyor.

Kaynak: SaveButonu

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