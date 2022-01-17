HORECA sektöründe gıda israfıyla mücadele sektörel eğitimlerle devam ediyor

Metro Türkiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde gıda israfını önlemek üzere HORECA (otel, restoran, kafe) sektörüne yönelik eğitimlere başladığını duyurdu.

Metro Türkiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde gıda israfını önlemek üzere HORECA (otel, restoran, kafe) sektörüne yönelik eğitimlere başladığını duyurdu.

FAO ve Gıdanı Koru Kampanyası Destekçisi Dilara Koçak'ın moderasyonunda, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel Gutu'nun katılımları, Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng'ün ev sahipliğinde HORECA Sektöründe Gıda İsrafıyla Mücadele Eğitimleri'nin lansmanının gerçekleştirildiği çevrimiçi basın toplantısı düzenlendi.

Metro Türkiye'nin 30'u aşkın ülkede faaliyet gösteren bir iş ağına sahip olmasının sağladığı bilgi birikiminden ve diğer ülkelerdeki deneyimlerinden faydalanarak geçtiğimiz yıl hazırladığı "Otel, Restoran ve Diğer Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda İsrafı ile Mücadele Kılavuzu" isimli rehberin baz alındığı "HORECA Sektöründe Gıda İsrafıyla Mücadele Eğitimleri" 18 Ocak'ta başlayacak.

İki etaptan oluşan eğitimlerin ilk kısmı online olarak, ikinci kısmı ise online eğitimini tamamlayan katılımcılardan oluşan gönüllülerin fiziki katılımıyla, Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu olarak Metro Türkiye bünyesinde hayata geçirilen Gastronometro'nun mutfağında 6 saatlik uygulamalı bir eğitim şeklinde gerçekleşecek. Tamamlanan her eğitim için tüm katılımcıların eğitim katılım sertifikasını almaya hak kazanacağı eğitimlerle 200'e yakın şef ve sektör profesyoneline ulaşılması hedefleniyor.

HORECA sektöründeki işletmelere yönelik olarak gerçekleştirilecek eğitimlerde gıda atıkları ile mücadele, dünyada ve Türkiye'de gıda israfı, gıda israf ölçüm çalışması, gıda israfı yönetim ekibi kurulması ve eğitimi, gıda israfını önleme, gıda atıklarını ayrıştırma ve ölçme, önlenemeyen gıda atığının yönetimi olmak üzere toplam 6 ana başlık altında ele alınacak.

Ayrıca eğitimler kapsamında işletmelerin gıda israfını menülerin planlanması, hazırlık aşaması, yemek servisi sırası ve sonrası yapılacaklar ile ölçümleyerek önlemesi, önlenemeyen tüketime uygun olan ihtiyaç fazlası gıdaları bağışlaması ve kalanların da hayvan yemi, komposttan enerji kazanımı gibi başka amaçlarla yeniden kullanması gibi kaçınılmaz gıda fazlasının dönüştürülmesi konuları da yer alacak.

Bu eğitimler sonucunda ise işletmeler gıda israfını önleyerek, karbon ayak izlerini küçültüp sera gazı emisyonlarını nasıl azaltacaklarını ve böylece ekonomik açıdan tasarruf etmelerinin yanı sıra personel bağlılığını ve motivasyonunu da nasıl artırabileceklerini öğrenmiş olacaklar.

"HORECA'larda çıkarılan yemek miktarının her gün neredeyse yüzde 9'u israf ediliyor"

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasını 1,5 yılı aşkın süredir FAO ile beraber yürüttüklerini ifade etti.

Işıkgece, yoğun bir emek sonucu, Bakanlığın, Metro Türkiye ve FAO iş birliğinde hazırladığı, 50'ye yakın paydaştan görüş aldığı ve sektöre ücretsiz sunduğu "Otel, Restoran ve Diğer Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda İsrafı ile Mücadele Kılavuzu"nu yine aynı iş birliği ile daha ileriye taşıdıklarını belirterek, yarın, kılavuzun sahaya taşınmasına şahit olacaklarını dile getirdi.

HORECA'larda çıkarılan yemek miktarının her gün neredeyse yüzde 9'unun israf edildiğine işaret eden Işıkgece, "Bu rakamın çoğunu, tüketicinin tabağında arta kalan yemekler oluşturuyor. En fazla israf edilen ürünler ise ekmek ve unlu mamuller. İsraf edilen gıdaların yaklaşık yarısı doğrudan çöpe gidiyor, kimi işletme ise hayvan yemi olarak değerlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkgece, gıda tedarikçileriyle yapılan iade anlaşmalarının, işletmelerin rahat hareket etmesine yol açtığını belirterek, "Mutfak personelinin mesleki beceri farklılıkları ön-hazırlık ve pişirme süreçlerinde gıdaların etkin kullanılıp-kullanılmamasını belirliyor. Doğrama ve pişirme kaynaklı yanlışlıklar israfa neden oluyor. Yarın başlayacak eğitimle, bu alanlarda yaşanan israfın önüne geçmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu tür bir girişim, genel hedefe yönelik çeşitli eylemler için ilham kaynağı olacak"

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel Gutu da FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Metro Türkiye ile geçen yıl sektörel kılavuzların geliştirilmesiyle başlayan iş birliğinin daha da geliştiğini görmekten memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Gutu, "Bu teknik eğitim, yemek hizmeti şirketlerinin edindikleri bilgileri uygulamaya koymalarına ve önerilen çözümleri uygulamaya başlamalarına yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Eğitimin, tüm konaklama sektörünün kapasitesini güçlendireceğini ve böylece Türkiye'de Gıda Kaybı ve İsrafını Önleme ve Azaltma Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı'nın uygulanmasına katkıda bulunacağını belirten Gutu, "Bu tür bir girişim, diğer aktörlerin izlemesi için bir model ve değerli gıda kaynaklarımızın israfını önlemek ve azaltmak için genel hedefe yönelik çeşitli eylemler konusunda ilham kaynağı olacaktır." açıklamasını yaptı.

"Gıdayı üretirken, taşırken ve işlerken de hak ettiği değeri vermemiz gerekiyor"

Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng ise azalan doğal kaynakların ve küresel iklim krizinin, tarım ve çiftçiyi olumsuz etkilediğini, dünyayı maalesef açlıkla ve kıtlıkla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Sürdürülebilirliğin en kritik noktalarından birinin de hiç şüphesiz gıda atıkları ile mücadele olarak öne çıktığına işaret eden Türüng, "Çünkü doğal yaşamın devamlılığı, gıda kaynaklarının sürdürülebilir olmasına bağlı. İşte bu nedenle gıdayı üretirken, taşırken ve işlerken de hak ettiği değeri vermemiz gerekiyor." dedi.

Türüng, Metro Türkiye olarak sorumlu iş modelleri kapsamında gıda israfı ile mücadele çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını, ortak aklın gücüne olan inançla iş ortaklarıyla birlikte projeler geliştirdiklerini aktardı.

Projelere tedarikçileri ve HORECA sektöründeki müşterileri de dahil ettiklerini aktaran Türüng, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz yıl bu bakış açısıyla 'Gıdanı Koru' kampanyası kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO iş birliğiyle otel ve restoran sektörüne gıda israfı ile mücadele konusunda yol gösterecek kapsamlı bir kılavuz yayınlamıştık. Şimdi de bu kılavuzumuzu baz alarak hazırladığımız yeni bir eğitim hamlesi ile çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

HORECA sektörünün gıda israfına karşı hassasiyetinin artırılması, şefler ve sektör profesyonellerinin bu mücadeleyi benimsemesi ve uygulaması amacıyla başlattığımız 'HORECA Sektöründe Gıda İsrafıyla Mücadele Eğitimleri'mizin, tıpkı bu alanda sektörde öncü olan diğer işlerimiz gibi örnek gösterilen çalışmalarımızın bir devamı olarak başarıya ulaşacağına inanıyoruz."