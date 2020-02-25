Horasan-Karakurt-Kağızman Yolu trafiğe kapatılacak
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Horasan-Karakurt-Kağızman Yolu trafiğe kapatılacak

Kağızman-Karakurt-Horasan karayolu Karakurt Barajı'nın su tutmasıyla birlikte ulaşıma kapatılacak.

25.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:52
Horasan-Karakurt-Kağızman Yolu trafiğe kapatılacak

Kağızman-Karakurt-Horasan karayolu Karakurt Barajı'nın su tutmasıyla birlikte ulaşıma kapatılacak.


Sarıkamış-Karakurt bölgesinde yapım çalışmaları tamamlanan ve 31.12.2019 tarihinden itibaren su tutmaya başlayan Karakurt Barajı nedeniyle halihazırda ulaşımın sağlandığı mevcut Horasan-Karakurt-Kağızman yolu ve Horasan-Karakurt-Kars yolu su kotunun yükselerek ulaşıma engel teşkil etmesi nedeniyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünce trafiğe kapatılacak. Ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanacak.


Baraj su kotunun etki edeceği ilk güzergah 080-02 K.K. No.lu yolun Karakurt-Kağızman arasındaki kesimi olup bu güzergah, 26 Şubat 2020 tarihinde saat 09.00'da Karayolları ekiplerince kapatılacağından ulaşım alternatif güzergahlar üzerinden sağlanacağı duyuruldu. - KARS

Kaynak: İHA

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