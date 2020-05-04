Horasan ilçe jandarma trafik ekiplerinden Trafik Haftası'nda uygulama
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Horasan ilçe jandarma trafik ekiplerinden Trafik Haftası'nda uygulama

Horasan ilçe jandarma trafik ekiplerinden Trafik Haftası'nda uygulama
04.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:03

Erzurum'un Horasan ilçesinde jandarma ekipleri her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan trafik haftasında da uygulamalarına devam ettiler.

Erzurum'un Horasan ilçesinde jandarma ekipleri her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan trafik haftasında da uygulamalarına devam ettiler.

Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla şehir giriş ve çıkışlarında " Evdeyim Ama Trafik Kuralları *Aklımda" *Trafikte Her Yıl Daha İyiye "mottosuyla trafik uygulaması yaptı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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