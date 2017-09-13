Horasan İlçe Girişine Yeni Düzenleme

Horasan Belediyesi tarafından şehrin Erzurum istikametindeki girişine dev harflerle "Horasan" yazısı yazıldı.



Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın'ın talimatıyla Erzurum'dan şehre giriş noktası olan Üç yol mevkiinde orta refüjde 12 metre boyunda, 2 metre yüksekliğinde hazırlanan "Horasan" yazısı konuşlandırıldı.



Bölgede çevre düzenlemesi ve peyzajı yapıldıktan sonra geceleri de aydınlatıldı.



Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın Horasan'a gelen yerli ve yabancı turistlerin ve şehir sakinlerinin hatıra fotoğrafı çektirmesi adına böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, şimdiden çok sayıda olumlu tepki aldıklarını söyledi. - ERZURUM