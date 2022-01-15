Horasan'da trafik kazası: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde hafif ticari araç Dellal mevkiinde şarampole uçtu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Eleşkirt'ten Horasan'a doğru seyir halinde olan Hicabettin Baga'nın kullandığı 27 R 4210 plakalı araç, Horasan ilçesi Dellal yakınlarında şarampole uçtu

İhbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan vatandaşlar Horasan İlçe İtfaiye müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Kazada, Naima Baga ve Cemal Baga olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Hicabettin Baga ile Ahmet Baga ise ağır yaralandı.

Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan Hicabettin Baga'nın Ahmet Baga'nın durumunun ağır olduğu ve tedavilerinin devam etmesi için Erzurum a sevk edildiği öğrenildi.

Polis ve Jandarma ekipleri tarafından kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - ERZURUM