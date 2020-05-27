Horasan'da otomobil yoldan çıktı: 1 ölü
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Horasan'da otomobil yoldan çıktı: 1 ölü

Horasan'da otomobil yoldan çıktı: 1 ölü Erzurum'un Horasan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki vince çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

27.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:27

Horasan'da otomobil yoldan çıktı: 1 ölü

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki vince çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, kaza Horasan şehir girişinde sanayi kavşağında meydana geldi. Sebih Aktaş yönetimindeki 42 ACG 497 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan vince çarptı. Kazada araçta sıkışan şoför Aktaş, Horasan ilçe itfaiye grup amirliğine bağlı ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sebih Aktaş kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Horasan'da otomobil yoldan çıktı: 1 ölü

Kaynak: İHA

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