Horasan'da ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve toprağa verildi
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Horasan'da ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve toprağa verildi

Erzurum'un Horasan ilçesinde ölü bulunan 2,5 yaşındaki kız toprağa defnedildi.

Horasan'da ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve toprağa verildi
31.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:01

Erzurum'un Horasan ilçesinde ölü bulunan 2,5 yaşındaki kız toprağa defnedildi.

Horasan ilçesinde dün öğlen saatlerinde kaybolan ve bu sabah dere kenarında bir çoban tarafından cesedi bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak, Dalbaşı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Cenazede küçük kızın acılı ailesi ve akrabaları gözyaşlarını tutamadı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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