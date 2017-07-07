Horasan'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı

Samsun'dan Kars'a düğün yapmaya gidiyorlardı



ERZURUM - Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Köprüköy şehir merkezine 1 km kala meydana geldi. 55 PG 995 plakalı minibüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bekleyen 38 YP 328 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 araç şarampolden aşağıya yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kaza da otomobil şoförü hafif yaralandı. Minibüste bulunan 1 kadın hayatını kaybetti, 6'sı ağır 10 kişi de yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, minibüsün Samsun'dan Kars'a düğüne gitmek için yola çıktıkları belirtildi.Yaralıların ambulans ile merkeze getirildiği öğrenildi.