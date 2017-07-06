Horasan'da Minibüs Orta Refüje Çıktı

Erzurum'un Horasan İlçesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs orta refüje çıktı.



Alınan bilgiye göre kaza sabah 09: 30 sıralarında meydana geldi. Samsun'dan yola çıkan mobilya yüklü Ali Sezen idaresindeki 55 AR 496 plakalı panelvan minibüs Horasan ilçe girişinde oluşturulan polis arama noktasında iddiaya göre traktörün sıkıştırması sonucu, orta refüje çıkarak durabildi. Araçta bulunan Şoför Ali Sezer kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM