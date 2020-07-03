Horasan'da iki farklı köye yıldırım düştü: 1 ölü, 5 yaralı
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Horasan'da iki farklı köye yıldırım düştü: 1 ölü, 5 yaralı

Horasan'da iki farklı köye yıldırım düştü: 1 ölü, 5 yaralı Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal ve Çamlıkale köyüne yıldırım düşmesi sonucu bir kişi öldü 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

03.07.2020 19:08 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:27

Horasan'da iki farklı köye yıldırım düştü: 1 ölü, 5 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal ve Çamlıkale köyüne yıldırım düşmesi sonucu bir kişi öldü 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sağanak yağışın etkili olduğu Kadıcelal köyünde dağda gezen iki kardeş Yücel Kurt ve İzzet Kurt'a yıldırım çarptı. Ağır yaralanan iki kardeş Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden İzzet Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer kardeşin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Ağır yaralanan Yücel Kurt, Erzurum'da ki hastaneye sevk edildi.

Öte yandan aynı saatlerde Çamlıkale köyünde açık alanda gezen 4 kişiye daha yıldırım isabet etti. Yıldırım çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar Horasan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Horasan'da iki farklı köye yıldırım düştü: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İHA

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