Horasan'da Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" yürüyüşü yapıldı

25.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:08

Erzurum'un Horasan ilçesinde, Doğu Türkistan için 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü yapıldı. Dörtyol Meydanında toplanan grup Hürriyet Meydanı'na kadar ellerinde pankart ve Türk bayraklarıyla sloganlar atarak yürüdü.



Horasan'da öğle saatlerinde, Taha Tığtepe öncülüğünde birçok Sivil Toplum Kuruluşları Çin'in işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar için, 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü düzenledi. Dörtyol Meydanında toplanan grup Yavuz Selim Caddesinden, Hürriyet Meydanı'na kadar ellerinde pankart ve Türk bayraklarıyla slogan atarak yürüdü.



Yürüyüş öncesinde bir konuşma yapan Taha Tığtepe, İslam coğrafyasının kan ağladığına vurgu yaptı.



Baskı ve zulme maruz kalan İslam coğrafyalarının saymakla bitmediğini anlatan Ademoğlu, "Doğu Türkistan, Suriye, Irak, Afganistan, Bosna, Çeçenistan, Arakan ve dünyada ismi şu anda kalıma gelmeyen mazlum coğrafya ve orada kan ağlayan işkence gören ölümleri gören gözleri önünde evlatları kesilen öldürülen, açlıktan ölen, çocuklarımız var. Bize insanlık dersi vermeye kalkanlar işte bu zulmü yapanlar onlar. Sonra bize insanlık dersi vermeye kalkışıyor" dedi.



Ademoğlu, asıl insanlığın mazlumun ve yetimin yanında olmak olduğunu belirterek, "İnsanlık yetime sahip çıkarak insanlığın göstermektir. Doğu Türkistan'dan bilinmeyen görülmeyen o kadar çok şey var ki. Bunlar anlatmakla bitmez. O nedenle biz her zaman onların ve diğer mazlum kardeşlerin yanındayız" ifadesini kullandı.



Yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık grup, dualar ettikten sonra sessiz bir şekilde dağıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA