ÇIĞ ALTINDA KALAN 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

ERZURUM (DHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait paletli karüstü aracıyla çığ bölgesine ulaşan 6 kişilik AFAD ekibi vatandaşların da yardımıyla kar altında kalan 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmada yaklaşık 3,5 saat kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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