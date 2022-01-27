Horasan'da çığ düştü; 2 kişi kar altında kaldı (3)

KURTARMAYA GECİKMEDEN BAŞLANDI

Erzurum Valiliği, Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasındaki çığ düşmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yol açma ve arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "İlimiz Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında su deposundaki kesintiyi kontrol amaçlı giden iki vatandaşımızın üzerine tepeden kopan kar kütlesi düşmüştür. İhbar üzerine AFAD, Jandarma, Emniyet, Karayolları, Belediye, UMKE, 112 sağlık ekiplerimiz ile Snowtrack araçlarımız bölgeye sevk edilerek yol açma, arama ve kurtarma faaliyetlerine gecikmeksizin başlamıştır" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel