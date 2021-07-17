Horasan'da 15 Temmuz konvoyu

Erzurum'un Horasan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında bugün ilçede 15 Temmuz konvoyu gerçekleştirildi. 15 Temmuz'un üçüncü yıl dönümünde ilçe kaymakamı, belediye başkanı, daire amirleri ve siyasi parti temsilcilerinin de katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma ve kutlama etkinlikleri kapsamında şehit mezarları, şehit ve gazi ailelerine ziyaretler gerçekleştirdi. Şehitler için hatim-i şerif duaları yapıldı. İlçede programlar demokrasi ve milli birlik konvoyu yürüyüşü demokrasi nöbeti tutularak sabah namazına kadar sürdü.

Programda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından ilçede görev yapan imam hatipler ve müezzin kayyımlar tarafından Aziz şehitlerimizin ruhları için kuran tilavetleri yaparak dualar ettiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alana canlı olarak verildi. Konuşma esnasında törene gelen vatandaşlarca Cumhurbaşkanına saygı tezahüratları yapıldı. Gece saat 00.13'te ilçedeki bütün camilerden salalar, mevlid ve ilahiler okunup, dualar edildi.

Horasan Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen demokrasi konvoyuna yüzlerce kişi araçlarını Türk bayrakları ile donatarak şehir turu attı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı