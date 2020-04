Horasan Belediyesi vatandaşlara hijyen seti dağıttı Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, ilçede ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara temizliğe dikkat çekmek için kutularda hijyen seti dağıttı.

Korona virüs salgınına karşı Horasan Belediyesi her geçen gün önlemlerini artırıyor. 65 yaş ve kronik rahatsızlığı olan kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Horasan Belediyesi de ileri yaştaki vatandaşlar için harekete geçti. 7/24 dezenfekte çalışmalarına devam eden ve belediye ekipleri hijyen seti dağıtarak vatandaşları evde kalmaları hususunda uyardı ilçede bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara Başkan Aydın'ın talimatları ile hazırlanan ve Zabıta ekipleri tarafından Dağıtılan hijyen kutuları dağıtıldı vatandaşlar için hazırlanan hijyen setlerinin içinde kolonya, çamaşır suyu, 2 adet maske, 2 çift eldiven bulunuyor.

Başkan Aydın; "Hijyen malzemesi dağıtımını yerinde ve doğru bir yaklaşım olarak görüyorum. Biz özellikle vatandaşlarımıza her konu da olduğu gibi hijyen destek konusunda da her zaman yanındayız. Ben eminim ki ülkemiz, birlik ve beraberliğiyle beraber bu Korona Virüsünü de hızlı bir şekilde bertaraf edecektir. Aman tedbiri elden bırakmayalım. Hep birlikte duyarlı olacağız ve bu belanın üstesinden geleceğiz. Evlerinizde de tedbirlerinizi artırınız ve tüm yakınlarınıza duyarlı olmalarını sağlamaya çalışın "Bizim görevimiz sadece kendimizi değil, vatandaşı da korumak. Böyle bir mükellefiyetimiz var. Personellerimiz Belediyemize gelen her vatandaşımıza Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralını anlatıyor Sayın bakanımızın dediği gibi kurallarımız, önlemlerimiz virüsten daha güçlü. Tecrübemiz, direncimiz daha güçlü. ve hep beraber Allah'ın izni ile bu problemin üstesinden geleceğiz" Bugüne kadar tedbir alan ve süreci başarı ile devam ettiren başta Cumhurbaşkanımız'a, Sağlık Bakanlığımıza İçişleri Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah ülkemizde de akış olağan bir şekilde devam edecektir" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA