Hopi Pazarlama Direktörlüğü'ne Selda Başaran Ocak getirildi

AYDIN (AA) - Pazarlama alanında farklı sektörlerde 15 yılı aşkın deneyime sahip Selda Başaran Ocak, Hopi Pazarlama Direktörü olarak atandı.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, marka konumlandırma, sadakat pazarlaması, kampanya yönetimi, müşteri deneyimi, pazarlama iletişimi ve dijital pazarlama konularındaki birikimiyle Hopi pazarlama ekibine liderlik edecek Ocak, Hopi Ürün Yönetimi, Pazarlama ve CRM'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın'a bağlı çalışacak.

Ocak, Hopi'de marka ve pazarlama iletişimi yönetiminden sorumlu olacak.

İstanbul Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu Selda Başaran Ocak, yüksek lisansını aynı üniversitede pazarlama alanında yaptı. Mezuniyetten sonra 2007'de Eczacıbaşı Sigorta'da iş hayatına başlayan Ocak, 2008'de Avea'nın pazarlama ekibine katıldı, 2018 yılına kadar çeşitli pazarlama fonskiyonlarına liderlik ettiği görevini sürdürdü. 2019-2020'de Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sırasıyla üye ilişkileri, pazarlama ve marka yönetimi ekiplerine liderlik etti. 2020 yılında Hedef Filo'nun pazarlama ekibine katıldı. Ocak, Hopi'ye katılmadan önce Hedef Filo'nun online kurumsal araç kiralama platformu olan Filomingo uygulamasının pazarlama stratejisini yönetiyordu.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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