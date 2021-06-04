Hopi, İstanbulkart ile iş birliğine gitti

Hopi, İstanbulkart ile yaptığı iş birliğiyle Hopi'nin cüzdan özelliğini kullanarak Paracık ile ulaşımda ödeme dönemini başlattı.

Hopi, İstanbulkart ile yaptığı iş birliğiyle Hopi'nin cüzdan özelliğini kullanarak Paracık ile ulaşımda ödeme dönemini başlattı.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart iş birliği ile Hopililer artık İstanbulkartlarını uygulamaya kaydederek hem kart bakiyelerini görüntüleyebilecek hem de Paracıkları ile diledikleri zaman kartlarına hızlı, kolay ve temassız yükleme yapabilecek.

10 milyonu aşkın Hopili, İstanbulkart'ının arkasındaki QR kodu okutarak, kart numarasını girerek veya yakın alan iletişim (NFC) özelliğine sahip telefonlarıyla kartlarını okutarak İstanbulkart'ını Hopi'ye kaydedebiliyor, cüzdansız ve temassız yükleme gerçekleştirebiliyor.

Kullanıcılar hem kendi kartlarına hem de başka karta temassız ve güvenli şekilde bakiye yükleyebiliyor. Birden fazla kart kaydeden Hopililer kartlarını isimlendirerek kolayca kart seçimi yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hopi Üst Yöneticisi (CEO) Yalın Özcan, iş birliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Giyimden kozmetiğe, akaryakıttan araç kiralamaya kadar uzanan farklı kategorilerde 120'den fazla markada kullanılan Paracıklar artık İstanbulkart sayesinde toplu taşımada da geçerli olacak. Hopi'nin mobil ödeme özelliği sayesinde kayıtlı olan 1,6 Milyondan fazla kredi kartının yanında Istanbulkart da uygulamanın içinde aktif olarak kullanılacak.

Hopi içerisinden bakiye görüntülenebilecek ve en önemlisi Paracık ile bakiye yüklemesi yapılabilecek. Bu adım, Hopi kullanıcılarının günlük hayatında daha fazla yer edinme ve Hopi'yi sadece alışverişin değil yaşamın her alanında kullanılan bir uygulamaya dönüştürme hedefimizin bir parçası."

Hopi'de biriken Paracıklar İstanbulkart'a aktarılarak ulaşım ve ulaşım dışı binlerce noktada kullanılabilecek

BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz, yaptıkları her çalışmanın altında İstanbulluların hayatını daha kolay hale getirmek amacı taşıdıklarını aktardı.

Bu motivasyonla çalıştıklarının altını çizen Karadeniz, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbulkart, 18 milyon insanın hayatına dokunuyor; toplu ulaşımın yanı sıra ulaşım dışı birçok noktada ödeme aracı olarak kullanılabiliyor. Mobil cüzdan özelliği olan Hopi ile yaptığımız iş birliği, dijital kanallara ağırlık veren İstanbulkart için çok değerli. Ekosistemimizdeki mobil ödeme noktalarını artırmak bizi çok heyecanlandırıyor.

Hopi'de biriken Paracıkların İstanbulkart'a aktarılması ve İstanbulkart'ın geçtiği binlerce noktada kullanılabilecek olması bize değerli iş birliğinin yanında yeni bir yükleme ağı kazandırıyor. Birden fazla İstanbulkart'ı olan kullanıcıların her kartını kaydedebilecek olması da iş birliğimizin bir diğer güzelliği."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu