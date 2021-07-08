Hopi Genel Müdür Yardımcılığına Gül Sağır Aydın atandı

Gül Sağır Aydın, Hopi Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Gül Sağır Aydın, Hopi Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Hopi açıklamasına göre, Aydın, Hopi'nin ürün yönetimi, kullanıcı deneyimi, ürün yönetimi, pazarlama ve pazarlama iletişimi, kurumsal iletişim, CRM, kampanya planlama ve kanal yönetimi gibi tüketiciye dokunan tüm faaliyetlerinden sorumlu olarak görev yapacak.

Ege Üniversitesi'nde Ekonomi ve Cavendish College London'da İşletme eğitimini tamamlayan Aydın, Koç Üniversitesi'nden MBA derecesi aldı.

Aydın, iş hayatına 2003 yılında British American Tobacco'da başlamasının ardından Kutas Teekanne Gıda ve Gıdasa Sabancı Gıda'da çalıştı. 2007 - 2016 yılları arasında Turkcell'de farklı kademelerde yöneticilik yapan Aydın, Seramiksan ve Kiğılı'da Pazarlama Direktörlüğü ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Aydın, son olarak Gratis'te Pazarlama ve E-Ticaretten Sorumlu Direktör ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu