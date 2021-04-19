Hopi CEO'su Yalın Özcan oldu
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Hopi CEO'su Yalın Özcan oldu

Hopi CEO'su Yalın Özcan oldu
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Boyner Grup bünyesinde faaliyet gösteren Hopi'nin CEO'luğuna Yalın Özcan getirildi.

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Boyner Grup bünyesinde faaliyet gösteren Hopi'nin CEO'luğuna Yalın Özcan getirildi.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, Nisan 2021 itibariyle Hopi CEO'su olarak görevine başlayan Yalın Özcan, Hopi üyelerinin alım gücünü katlayan özgün iş modelinin geliştirilmesine ve Hopi'nin Fintek alanındaki liderlik vizyonuna odaklanacak.

Açıklamada, Özcan'ın özgeçmişi ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"2000 yılında Pamukbank'ta sistem analist olarak iş hayatına başlayan Yalın Özcan, ardından IBM Türkiye'de danışman olarak görev yaptı. Garanti Ödeme Sistemleri ve Visa Türkiye'de yöneticilik deneyimlerinin sonrasında Turkcell'de Ticari Pazarlama ve Perakende Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Özcan, daha sonra Akbank'ta Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanlığı yaptı.

2017 yılında San Francisco'ya yerleşerek bir Fintech start up'ı olan MyGini'de CPO olarak çalışan Yalın Özcan, 2019 başında Türkiye'ye dönerek Vodafone Kurumsal Satış Direktörlüğü, Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Vodafone Finansman AŞ ve Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu üyelikleri ve Pazaryeri Direktörlüğü görevlerini yürüttü."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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