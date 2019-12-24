Hoparlörün içine saklanan uyuşturucuyu polis köpeği buldu
Çanakkale'de, araç hoparlörünün içine saklanan uyuşturucu, narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramada bulundu.
Çanakkale'de, araç hoparlörünün içine saklanan uyuşturucu, narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramada bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik Gelibolu ilçesinde önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, araç hoparlörünün içine saklanmış 2 kilogram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ile bir miktar sentetik uyuştucu ele geçirildi.
Narkotik köpeği "Şila" tarafından yeri tespit edilen uyuşturucuya el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.