Hoparlöre gizlenmiş bir kilogram sentetik uyuşturucunun bulunduğu otomobilin sürücüsü tutuklandı
Nevşehir'de otomobilin hoparlörüne gizlenmiş bir kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan Afganistan uyruklu sürücü tutuklandı.
Nevşehir'de otomobilin hoparlörüne gizlenmiş bir kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan Afganistan uyruklu sürücü tutuklandı.
İl dışından uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos ilçesi girişinde durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Afganistan uyruklu M.H.M'nin kullandığı aracın bagajındaki hoparlörün kapağını açan ekipler, bir kilogram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan