Hoparlöre gizlenen uyuşturucu polis engelini geçemedi
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Hoparlöre gizlenen uyuşturucu polis engelini geçemedi

14.12.2020 18:24 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:28
Hoparlöre gizlenen uyuşturucu polis engelini geçemedi

Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi alan narkotik timleri, durdurdukları araçta yapılan aramalarda hoparlör içerisinde gizlenmiş uyuşturucu madde çıktı.

Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi alan narkotik timleri, durdurdukları araçta yapılan aramalarda hoparlör içerisinde gizlenmiş uyuşturucu madde çıktı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatının gerçekleşeceği bilgisine ulaştı. İstihbarat bilgileri doğrultusunda harekete geçen Narkotik timleri, Denizli girişinde takibe aldıkları aracı durdurdu. Narkotik ekipleri araçta ve içerisindeki 2 şüphelinin üzerinde aramalar yaptı. Aracın arka kısmında bulunan hoparlörün daha önce söküldüğü fark eden Narkotik timleri, içerisinde 415 gram metamfetamin yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgusunda uyuşturucu maddesini teslim edecekleri tacirin itiraf etti. Genişletilen soruşturma kapsamında uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularından ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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