Hoparlörden uyuşturucu mouse içinden hassas terazi çıktı
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Hoparlörden uyuşturucu mouse içinden hassas terazi çıktı

11.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:00
Hoparlörden uyuşturucu mouse içinden hassas terazi çıktı

ŞİŞLİ'de durumundan şüphelenilerek durdurulan kişide uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞİŞLİ'de  durumundan şüphelenilerek  durdurulan kişide uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucuyu bilgisayar hoparlörüne sakladığı, mouse'un da hassas terazi olduğu ortaya çıktı.

Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler,  dün akşam Harbiye Çayırı Sokak'ta  durumundan şüphelendiği H.N'yi durdurdurdu. H.N'in elindeki poşette bulunan bilgisayar parçaları incelediğinde, bunun uyuşturucuyu saklamak için özel bir düzenek olduğu belirlendi. Bilgisayar hoparlörüne gizlenmiş 21.75 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, mouse'un da hassas terazi olduğu ortaya çıktı.

Bir suç kaydından aranması da olduğu öğrenilen H.N, işlemleri için Feriköy Polis Merkezi'ne götürüldü.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ZEKİ GÜNAL

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