HOPARLÖRDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HOPARLÖRDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de narkotik polisinin, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı operasyonda; bir otomobilde hoparlörün içine gizlenmiş halde eroin ve esrar maddesi ele geçirildi.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de narkotik polisinin, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı operasyonda; bir otomobilde hoparlörün içine gizlenmiş halde eroin ve esrar maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine önceki gün operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu taşıdığı belirlenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, polis ekipleri tarafından Akhan Mahallesi'nde durduruldu. Otomobil içindeki 2 kişi gözaltına alınırken, narkotik köpeği 'İsko' ile arama yapıldı. İsko'nun otomobilin bagajında yaptığı aramada hoparlörün içine gizlenmiş şekilde 43 gram eroin, poşetin içinde ise 485 gram esrar maddesi bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

HOPARLÖRDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

HOPARLÖRDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

HOPARLÖRDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Son dakika haber... Denizli'de pitbull saldıran çocuk yaralandı; o anlar kamerada

Son dakika haber... Denizli'de pitbull saldıran çocuk yaralandı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title