Hopa TSO ile Zonguldak TSO arasında kardeş oda iş birliği protokolü imzalandı

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası ile Zonguldak, Karadeniz Ereğli, Devrek, Çaycuma, ve Alaplı Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO) arasında kardeş oda iş birliği protokolü imzalandı.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine, Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Kemalpaşa Kaymakamı Deniz Yıldırım, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Ergül Akçiçek, Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Karadeniz Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Devrek TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu, Alaplı TSO Başkanı Recep Odak ve diğer ilgililer katıldı.

Programda konuşan Akyürek, Hopa ve Kemalpaşa'nın önemli bir güne şahitlik yaptığını söyledi.

Kardeşlik hukukuna imza atıldığını belirten Akyürek, "1940'lı yılların başında Hopa ve Kemalpaşa'dan Zonguldak'a çok sayıda insan göç etti ve kara elmasın kenti Zonguldak'ta yerini aldı." diye konuştu.

Hopa ile Zonguldak'ın bağlarının çok eskiye dayandığını kaydeden Akyürek,"Bu bağları kardeşlik ve iş birliği protokolü ile daha da güçlendireceğiz. Zonguldak'tan gelen oda başkanlarını Hopa'da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ise Zonguldak'ın kömür ve demir çelik sanayisi nedeniyle gurbetçi kenti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her yerinden binlerce insanın Zonguldak'ta alın teriyle çalışarak üretime katıldığı anlatan Demir, "Gurbet memleketi Zonguldak insanları kardeş yaptı. Maden ocaklarında her işçinin canı birbirine emanettir. Yer altında herkes birbirinin kardeşi oluyor. Türkiye'nin her yerinden insanlar var. Zonguldak bu özelliği ile Türkiye'nin en renkli kentlerinden biri." diye konuştu.

Hopa ile Zonguldak'ın dost ve kardeş şehirler olduğunu belirten Demir, "Biz bunu bugün burada bir resmiyete dökmüş olacağız. Pekiştirmiş olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından odalar arasında kardeş oda iş birliği protokolü imzalandı.