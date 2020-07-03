Hopa TSO heyeti, TTSO Başkanı Hacısalihoğlu ile bir araya geldi Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkanı Gökhan Bıyıklı ve yönetim kurulu üyeleri, çeşitli projeler konusunda görüşmeler yapmak üzere Trabzon'a geldi.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret eden heyet, yürütülen ve planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette ayrıca Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a yapılan ticarette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan sorunlar da görüşüldü.

Heyet, ziyaretin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ni de gezerek, Hacısalihoğlu'ndan eserlerle ilgili bilgi aldı.

Akyürek, müze şeref defterini de imzaladı.

Kaynak: AA