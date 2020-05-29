Hopa Kaymakamı Canpolat'dan iş adamı Koyuncu'ya teşekkür belgesi Hopa Kaymamı Abdurrezzak Canpolat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince maddi durumu iyi olmayan ailelere destek sağlayan hayırsever iş adamı Nedim Koyuncu'ya teşekkür etti.

Hopa Kaymamı Abdurrezzak Canpolat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince maddi durumu iyi olmayan ailelere destek sağlayan hayırsever iş adamı Nedim Koyuncu'ya teşekkür etti.

Canpolat, makamında görüştüğü Koyuncu'ya yardımlarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Koyuncu, Kovid-19 dolayısıyla ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, bu süreçte ilçedeki ihtiyaç sahiplerine elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Kaynak: AA