Hopa Kaymakamı Canpolat'dan iş adamı Koyuncu'ya teşekkür belgesi
Hopa Kaymamı Abdurrezzak Canpolat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince maddi durumu iyi olmayan ailelere destek sağlayan hayırsever iş adamı Nedim Koyuncu'ya teşekkür etti.
29.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:21
Hopa Kaymamı Abdurrezzak Canpolat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince maddi durumu iyi olmayan ailelere destek sağlayan hayırsever iş adamı Nedim Koyuncu'ya teşekkür etti.
Canpolat, makamında görüştüğü Koyuncu'ya yardımlarından dolayı teşekkür belgesi verdi.
Koyuncu, Kovid-19 dolayısıyla ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, bu süreçte ilçedeki ihtiyaç sahiplerine elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.
Kaynak: AA