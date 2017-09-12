Hopa'da Kaçakçılık Operasyonları

Hopa ilçesinde geçen ay düzenlenen operasyonlarda, 8 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ile 185 litre içki ele geçirildiği bildirildi.



Hopa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ağustos ayında kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan operasyonlarda 8 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ile 185 litre içki ele geçirildiği ifade edildi.



Kaçakçılık olayında kullanılan 2 araca da ele konulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu olaylarla ilgili 7'si yabancı uyruklu olmak üzere 12 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı kaydedildi.



Açıklamada, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan veya çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 42 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edildiği aktarılırken, halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla çalışmalara özveriyle devam edildiği vurgulandı.