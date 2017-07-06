Hopa'da Kaçak Sigara Operasyonu

Hopa ilçesinde 17 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında Hopa ilçesinde yol kontrol devriyesi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Y. idaresindeki kamyonetti aradı.



Aramada yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen çeşitli markalarda 17 bin 540 paket sigara ele geçirildiği ve olayla ilgili M.Y ile H.B isimli şahısların yakalandığı kaydedildi.