Hook: ABD, İran'la ilişkileri düzeltmek istiyor
ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, ABD'nin Tahran'la ikili ilişkileri düzeltmeye ve eğer İran ile yeni bir anlaşma yapılırsa, yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu söyledi.
ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, ABD'nin Tahran'la ikili ilişkileri düzeltmeye ve eğer İran ile yeni bir anlaşma yapılırsa, yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile diplomatik bir kanalda buluşulamadığı takdirde temsilcilerle görüşmeye hazır olduğunu ekleyen Hook, İran'a karşı uygulanacak olan yeni yaptırımların, ülkenin askeri harcamalarını azaltmaya yönelik olacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile diplomatik bir kanalda buluşulamadığı takdirde temsilcilerle görüşmeye hazır olduğunu ekleyen Hook, İran'a karşı uygulanacak olan yeni yaptırımların, ülkenin askeri harcamalarını azaltmaya yönelik olacağını belirtti.
Kaynak: DHA
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Son Dakika Haberleri