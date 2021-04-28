Hood: Outlaws & Legends fragmanı yayınlandı
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Hood: Outlaws & Legends fragmanı yayınlandı

Hood: Outlaws & Legends fragmanı yayınlandı
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Hood: Outlaws & Legends fragmanı sonunda geldi! Kullanıcıların beklediği haber yayıncı ve geliştirici firma tarafından yayımlandı.

PvPvE multiplayer oyunu olan Hood : Outlaws & Legends için çıkış sonrası içerik planlarının ve Year 1 Pass'in tanıtıldığı bir fragman kullanıcılar için hazır hale getirilip yayımlandı.

Oyunun ilk yıl için çıkış sonrası içerik desteği dört ana eş sezona ayrılarak bölünecek. Her bir sezon büyük bedava oynanış eklentileri, topluluk etkinlikleri, yeni kozmetikler ve daha fazla bilgi ve güncellemeyi içerecek. Yeni harita Mountain ve yeni oyun modu oyunun çıkışını gerçekleştirmesinin ardından kısa bir zaman diliminin ardından ilk sezonla birlikle eklenmiş olacak.

Hood : Outlaws & Legends 10 Mayıs'ta PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC (Steam, Epic Games Store) için çıkışını gerçekleştirecek.

HOOD: OUTLAWS LEGENDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

  • İşletim Sistemi: Win 7 64
  • İşlemci: Intel Core i3-560 3.3GHz/ AMD Phenom II X4 805
  • Ekran Kartı: AMD Radeon R7 360X veya NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Depolama: 40 GB Sabit disk alanı
  • DirectX 11 Uyumlu Ekran Kartı

ÖNERİLEN:

  • İşletim Sistemi: Win 7 64
  • İşlemci: Intel Core i5-4670K 3.4GHz/ AMD FX-8370
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 8GB veya NVIDIA GeForce GTX 1060
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Depolama: 40 GB Sabit disk alanı
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