Honor X10 Peynir Ekmek Gibi Satıldı! Büyük umutlarla piyasaya sunulan Honor X10 adeta peynir ekmek gibi satıldı.

Büyük umutlarla piyasaya sunulan Honor X10 adeta peynir ekmek gibi satıldı. Akıllı telefon alternatiflerinin çok olmasına rağmen alıcıların azalmaya başladığı sektörde, bu gerçekten müthiş bir başarı. İşte konu ile ilgili merak edilen bütün detaylar.

Akıllı telefon sektörü son günlerde ciddi bir daralma yaşamaya başladı. Apple firmasının yeni çıkarmış olduğu iPhone 11 zirvelerde top koştururken, diğer akıllı telefon modelleri önemli bir başarı yakalayamadı. Kamera sistemleri ve bellekler ne kadar güçlendirilse de, kullanıcıları ikna etmek pek kolay olmuyor. Peki ne oldu da bu ürün böylesine iyi bir satış rakamı yakaladı?

Honor X10 modeli tatmin edici özelliklere sahip

Akıllı telefon üreticileri son zamanlarda fiyatlarında çok büyük değişiklikler gerçekleştirdi. Bunun sonucunda cihazlar daha pahalı hale gelirken, üretici bunları alamaz oldu. Üstelik Türkiye gibi ülkelerde vergiler artırınca, bu cihazları almak hayal haline geldi.

Honor X10 modelinde ise bunun tam tersi yapıldı. Agresif fiyat politikası belirleyen şirket, kullanıcılara çok uygun fiyatlarla telefonu sattı. X10 modeli, sadece 8 dakika gibi kısa bir süre içinde 100.000 adet satış rakamına ulaşarak ciddi bir rekora imza attı. Full HD + çözünürlüklü 6.63 inç LCD ekran, 90Hz ekran yenileme hızı, parmak izi okuyucusu, 4.300mAh batarya gibi özelliklere sahip olan cihaz, genel olarak tatmin edici.

Bu model gibi akıllı telefonlar, muhtemelen ilerleyen yıllarda daha fazla hayatımıza girecek. Salgın süreci nedeniyle ekonomi zayıfladı ve insanların alım gücü düştü. Doğal olarak yüksek fiyatlı bir cep telefonu almayı çoğu insan istemiyor. Sizce şirketin fiyat politikası doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.