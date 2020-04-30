Honor X10 Özellikleri Belli Oldu
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Honor X10 Özellikleri Belli Oldu

Honor'un yeni akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Honor X10'un özellikleri Çin'in sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıktı.

Honor X10 Özellikleri Belli Oldu
30.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:32

Honor'un yeni akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Honor X10'un özellikleri Çin'in sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıktı. Gelin hep beraber Honor X10'a yakından bakalım.

Honor X10 Özellikleri

TENAA'ya göre Honor X10, FHD+ çözünürlüğe (1080 x 2400) sahip 6.63 inç tam görüşlü bir IPS LCD ekran ile gelmekte. Honor X10'da 40MP ana kamera + 8MP kamera + 2MP kamera olmak üzere üçlü arka kamera sensörü yer alacak.

Cihazın ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde pop-up kamera sensörü bulunacak. Honor X10, Kirin 820 5G yonga setinden güç alacak ve telefonda 4GB, 6GB, 8GB olmak üzere 3 farklı RAM seçeneği olacak. 4.200 mAh bataryadan beslenecek olan Honor X10'da 22.5 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi yer alacak.

Honor X10'un Mayıs ayı içerisinde tanıtılacağı söylenmekte. Cihaz tanıtıldığında tüm teknik bilgiler resmiyet kazanacak.

Sizler Honor X10 hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Manşet

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