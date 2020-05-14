Honor X10 5G Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı Honor X10 5G, önümüzdeki hafta 20 Mayıs'ta düzenlemesi planlanan etkinlikte tanıtılacak. Telefonun kamera özellikleri

Honor X10 5G, önümüzdeki hafta 20 Mayıs'ta düzenlemesi planlanan etkinlikte tanıtılacak. Telefonun kamera özellikleri sızdırılmıştı. Şimdi de tasarımını açıkça gösteren yüksek kalitede görseller paylaşıldı. Honor X10 5G özellikleri haberimizde.

Çok yakında tanıtılacak Honor X10 5G telefonun resmi görselleri paylaşıldı. Pop-up kamera, desenli beyaz ve mavi renkte kasa, arkada üçlü kamera sistemini açıkça görüyoruz. Telefon Çinli perakendeci Vmall'un sitesinde de listelendi. Tasarımına daha detaylı bir bakış sağlasa da fiyatlandırma ve diğer özellikleri göstermiyor. Neyse ki tipster'lar var. Ishan Agarwal, Honor X10 5G'nin özelliklerini detaylı olarak paylaştı ve renk seçenekleri hakkında da bilgilendirdi.

Confirming #HonorX10 5G Specs & HQ Renders:

-6.63" 90hz 2400x1080 397PPI Full HD+ LCD

-40(F/1.8)+8(F/2.4)+2(F/2.4)MP

-Kirin 820 5G

-4300mAH, 22.5W FC

-IP5X W&D Resistant

-Bluetooth 5.1 + LE

-6+64/128GB

-MagicUI 3.1.1

-Upto 256GB NM Card

-Fingerprint Sensor on Side pic.twitter.com/AQW3q1qA9X

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) May 14, 2020

Honor X10 5G Özellikleri

Honor X10 5G, 6.63 inç, full HD+ (2400 x 1080) 90Hz yenileme hızına sahip LCD ekranla gelecek. Arkada 40 megapiksel ana Sony IMX600y sensörü, ikincil 8 megapiksel f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kameradan oluşan bir kurulum karşımıza çıkacak. IP5X sertifikasıyla su ve toza dayanıklı yapıda olacak telefon, MagicUI 3.1.1 arayüzünü taşıyan Android 10 işletim sistemi ile gelecek. Kirin 820 5G işlemciden güç alacak telefonda 6GB RAM ve 64GB/128GB depolama alanı (Huawei'nin NM hafıza kartı ile genişletilebilir) bulunacak. Son olarak 22.5W hızlı kablolu şarjı destekleyen 4300 mAh bataryaya sahip olacak. Pro model de görebiliriz. Honor X10 Pro 5G'nin 5x optik zoom yapabilen 8 megapiksel periskop kamerasıyla fark yaratacak.