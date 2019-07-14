Honor, X Serisinin Geleceğini Güvence Altına Alıyor

Honor, 23 Temmuz'da Çin'de Honor 9X'i kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Ancak firma, uzun vadeli planını da hazırlamış gibi görünüyor. Honor, önümüzdeki yıllarda çıkaracağı orta segment telefonların da şemalandırmasını yapmış. Çinli şirket, Honor 10X, 20X, 30X, 40X ve 50X markaları için başvuruda bulunmuş.

Şirket, yaptığı bu hamleyle markasının geleceğini güvence altına almak istiyor. Tabii bu, ayrıca Honor 9X'in halefinin de Honor 10X olacağı anlamına geliyor. Şu an için başvurular beklemede görünüyor ancak onaylanması neredeyse kesin..

Honor 9X'e odaklanacak olursak şirket, telefonda 7 nm işlemci bazlı orta segment Kirin 810 yonga setinin olacağını onayladı. Bu senenin orta segment telefonlarında trend haline gelen kızaklı kamera sisteminin Honor 9X'te de olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Cihazın kamera kısmında Honor 9X'in üç kameraya, 9X Pro'nun ise dört kameraya sahip olacağı düşünülüyor.

Ayrıca daha önce ortaya atılan iddialara göre 9X Pro'nun ana kamerası 48 MP değerindeki IMX582 olacak. Telefonda yer alacak alan olan ön kamera ise 25 MP olacak. 20W hızlı şarj desteği bulunacak olan telefonun ayrıca 4.000 mAh değerinde de bataryası olacak.