Honor Watch GS Pro üçüncü parti uygulamalarıyla kullanıcılarına yardımcı oluyor
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Honor Watch GS Pro üçüncü parti uygulamalarıyla kullanıcılarına yardımcı oluyor

04.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:57
Honor Watch GS Pro üçüncü parti uygulamalarıyla kullanıcılarına yardımcı oluyor

Honor Watch GS Pro, güncellenen üçüncü parti uygulamalarıyla zaman yönetiminden ibadet saatlerine kadar kullanıcılarına yardımcı olmaya devam ediyor.

Honor Watch GS Pro, güncellenen üçüncü parti uygulamalarıyla zaman yönetiminden ibadet saatlerine kadar kullanıcılarına yardımcı olmaya devam ediyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Honor, akıllı saati Watch GS Pro'da kullanılabilen üçüncü parti uygulamalarıyla kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap verebiliyor.

25 günlük uzun pil ömrü, 14 farklı askeri testten geçmiş dayanıklılığı, spor ve sağlık takibi, doğada aktif olarak kullanılabilen yetenekleri ve günlük yardımcınız olması için tasarlanan özellikleriyle Honor Watch GS Pro, güncellenen üçüncü parti uygulamalarıyla kullanıcıların günlük rutin işlerini kolaylıkla yönetmesini sağlıyor.

Kullanıcıların sağlık uygulaması üzerinden Honor Watch GS Pro ayarları arasındaki "Uygulamalar" seçeneğiyle erişebileceği uygulamalar ise şöyle:

"'Focus-to-do: Belirlenen görevler için kalan zamanı ve görevlerin kaçta kaçının bu süre içinde yapıldığını gösteriyor.', 'Calculator: Kolayca hesaplama yapılmasını sağlıyor.', 'Mood Messenger - Watch: Telefona gelen SMS'leri Watch GS Pro üzerindeki hazır emojiler ya da mesajlarla hızlıca yanıtlamaya olanak sağlıyor.', 'TickTick: Günlük görevleri kolayca saatten görüp, yapılanların işaretlenebildiği bir uygulama.', 'Prayer Now: Ezan ve namaz saatlerini bildiren uygulama.'"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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