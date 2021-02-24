Honor Watch GS Pro "günlük hayatınızı" düzenliyor
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Honor Watch GS Pro "günlük hayatınızı" düzenliyor

24.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:54
Honor Watch GS Pro

Hayatı kolaylaştıran birçok özelliğinin yanında uyku ve stres takibi de sunan Honor Watch GS Pro, günlük hayatınızı düzene sokmak için uyku önerileri ve nefes egzersizleri de sağlıyor.

Hayatı kolaylaştıran birçok özelliğinin yanında uyku ve stres takibi de sunan Honor Watch GS Pro, günlük hayatınızı düzene sokmak için uyku önerileri ve nefes egzersizleri de sağlıyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan Honor'un en yeni akıllı saati Honor Watch GS Pro, doğa aktiviteleriyle uğraşanlara yardımcı özellikleri, sağlık/spor takibi yapabilmesi ve günlük hayatı kolaylaştıran yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Bunlara ek olarak 25 günlük pil süresi ve 14 farklı askeri testle onaylanan dayanıklılığıyla da kullanıcıların favorisi durumunda bulunuyor.

Tüm bu takip yetenekleri ve özellikleri dışında hayat kalitesini belirleyen uyku ve stres için özelleşmiş takip algoritmalarına sahip olan Honor Watch GS Pro, bu sayede hayatınızın kontrolünü tam olarak sizin ellerinize bırakıyor.

Honor Watch GS Pro, içerisinde barındırdığı altı yönlü ivme ölçerle birlikte uyku sırasındaki hareketlerinizi tespit ediyor. Bununla birlikte gerçek zamanlı kalp ritim takibi ve solunum kalitesi verilerini de ölçen Watch GS Pro, elde ettiği tüm verileri bir araya getirerek TruSleep™ teknolojisi sayesinde uyku kalitesini belirliyor. Kullanıcısına toplam uyku süresi, derin uyku süresi, hafif uyku süresi, REM uyku süresi, derin uyku devamlılığı, uyanma sayısı ve solunum kalitesi gibi sonuçlar sunuyor. Ayrıca tüm bu ölçümlerin ışığında sağlanan 200'den fazla uyku önerisi sayesinde de uyku kalitesini artırmak mümkün oluyor.

Fiziksel aktivite dışında gün içerisinde oluşan stres de vücudu zorlayan ve hayat kalitesini düşüren bir etken. Bu yüzden Honor Watch GS Pro, stres takibi özelliğiyle kullanıcıların sakinliğini korumasını ve daha verimli bir gün geçirmesine de yardımcı oluyor. Kullanıcılar günün saatleri arasındaki stres değişimlerini Watch GS Pro üzerinden takip edebiliyor, yoğun stresli anlarda ise akıllı saat üzerinde bulunan üç farklı seviyedeki nefes egzersizleriyle bu seviyeyi kontrol altına alabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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