Honor Watch GS Pro akıllı saat çok yakında Türkiye'de

Honor, en yeni akıllı saati Honor Watch GS Pro'yu Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Honor, en yeni akıllı saati Honor Watch GS Pro'yu Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Honor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, markanın ilk outdoor saati, 25 günlük pil süresi, rotadan dönüş işlevi, dayanıklı tasarımı, doğayla bütünleşmeyi kolaylaştıran özellikleriyle öne çıkıyor.

Huawei Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan Honor, sürdürdüğü 1+8+N akıllı yaşam stratejisi doğrultusunda doğayla iç içe olmayı sevenler için akıllı özellikleri dayanıklı bir yapıda sunan Honor Watch GS Pro'yu çok yakında Türkiye'de kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Honor Watch GS Pro, 1.39 inç'lik amoled yuvarlak ekranında sunduğu 454x454 çözünürlük ve 326 ppi oranıyla net ve keskin görsellik sağlıyor. Birçok farklı saat görünümü barındıran Honor Watch GS Pro, doğadaki değişimleri yansıtan hareketli saat yüzleri de sunuyor. Özellikle yürüyüş, kamp, tırmanış ve dağcılık yaparak doğayla iç içe yaşamayı sevenlere yönelik dayanıklı bir yapıya sahip saat Amerikan Ordusu'nun 14 farklı testini geçerek MIL-STD-810G sertifikası aldı, 50 metreye kadar suya dayanıklılığı sayesinde her türlü zorlu koşula dayanabiliyor.

Honor Watch GS Pro, en uzun batarya süresine sahip akıllı saatlerden biri olarak sadece 2 saatlik tek şarjla 25 güne kadar pil ömrü sunuyor. Akıllı saat, dış ortam antrenman modu açıkken 100 saate kadar, GPS açık modda ise 48 saate kadar pil ömrü sunan akıllı saat, böylece koldan neredeyse hiç çıkarılmayacak bir aksesuar haline geliyor.

Honor Watch GS Pro, standart akıllı saatlerin aksine, doğada hayati önem taşıyacak bir grup özellikle geliyor. Tırmanış ve dağcılıkla ilgilenenlere yönelik olarak yükseklik ölçümü ve hava basıncı bilgileri sağlayabiliyor. Ayrıca Ay evrelerini de gösterebilen Watch GS Pro, gelgit zamanları konusunda kullanıcıyı uyarabiliyor. Bununla birlikte, önemli hava değişimlerini bildiren akıllı saat, barındırdığı GPS ve Glonass konumlandırma sistemleriyle birlikte Rotadan Dönüş işlevine sahip. Bu sayede doğa yürüyüşlerinde kaybolunsa bile yürünülen rotayı birebir geri yürüyerek başlangıç noktanıza varmanızı sağlayabiliyor.

Honor Watch GS Pro, içerisinde yer alan 100'den fazla antrenman seçeneği ile hangi sporu yaparsanız yapın, aktivitenizi yakından takip edebiliyor.

Spor takibi özelliklerinin dışında Watch GS Pro'nun sağlık takibi yetenekleri de bulunuyor. Gelişmiş yapay zekalı algoritmaya sahip Huawei TruSeen 3.5 teknolojisiyle 7/24 kalp ritminizi takip edebilen akıllı saat, kandaki oksijen doygunluk seviyesini gösteren SpO2 ölçümü de yapabiliyor.

Üzerinde yer alan hoparlör ve mikrofon sayesinde Bluetooth bağlantısını kullanarak telefon görüşmelerinin yapabildiği akıllı saat, "Telefonumu Bul" işleviyle de cihazın yerini kolayca belirleyebiliyor. Telefona olan bağlantısı sayesinde EMUI 10 işletim sistemli akıllı telefonlar için "Uzaktan Deklanşör" özelliği de sunuyor. Barındırdığı depolama alanında 500'e yakın şarkı bulundurabilen Watch GS Pro, kullanıcının bu şarkıları ya da telefonundaki şarkıları kontrol edebilmesini sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz