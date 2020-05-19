Honor'un Yeni Tableti Tanıtıldı! İşte Honor V6 Özellikleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Honor'un Yeni Tableti Tanıtıldı! İşte Honor V6 Özellikleri

Honor, V6 isimli yeni tabletine dair ilk ipuçlarını geçtiğimiz hafta vermişti ve bugün de yeni cihazını resmi olarak tanıttı.

Honor'un Yeni Tableti Tanıtıldı! İşte Honor V6 Özellikleri
19.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:48

Honor, V6 isimli yeni tabletine dair ilk ipuçlarını geçtiğimiz hafta vermişti ve bugün de yeni cihazını resmi olarak tanıttı.

Honor V6 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Kirin 985 yonga setinden gücünü alan Honor V6, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanıyla geliyor. 10.4 inç'lik 2K (2000x1200px) ekrana sahip olan tabletin ekran-gövde oranı ise %84.

Honor V6 beraberinde Magic Pencil adlı dokunmatik bir kalem ile geliyor. Kalem, 4096 basınca duyarlı seviye ile geliyor ve tablet hem Honor hem de Huawei telefonları ile hızlı paylaşım özelliklerini destekliyor. Tabletin 13MP f/1.8 ana kamerası bir LED flash ile birlikte konumlandırılmış ve selfie çekimleri ile görüntülü görüşmeler için ön kısımda 8MP f/2.0 özelliklerinde bir ön kamera yer alıyor. Honor V6'da USB-C portu üzerinden 22.5W'lık hızlı şarj desteği sunan 7.250 mAh'lik bir batarya bulunuyor.

Cihazda yazılım tarafına geçtiğimizde ise Android 10 tabanlı Honor Magic UI 3.1 kullanıcı arayüzünün yer aldığını görüyoruz. Kullanıcılar bu cihaza uygulama indirme işlemlerini Huawei Mobil Servisleri (Huawei Mobile Services) ve onun Uygulama Galerisi (App Gallery) üzerinden yapabiliyor.

Honor V6'nın yanında bir de resmi bir klavye eklentisi mevcut ve bu klavye ile birlikte V6'nın Apple iPad Pro'ya bir hayli benzediğini söyleyebiliriz.

Honor V6'nın fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağına dair detaylar belirsizliğini koruyor. An itibariyle Çin'de Honor V6 için ön kayıtlar alınıyor ve fiyat ile piyasaya çıkış tarihinin Haziran ayında netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü Haber
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüsten öldü
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüsten öldü
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
Bursa'da 20 dönümlük alana taşlarla dev Atatürk imzası oluşturuldu
Bursa'da 20 dönümlük alana taşlarla dev Atatürk imzası oluşturuldu
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci koronavirüs testleri negatif çıktı
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Sırrı Süreyya Önder Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Ersin Korkut Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Hasan Şaş Fatih Terim Metin Oktay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Honor'un Yeni Tableti Tanıtıldı! İşte Honor V6 Özellikleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 13:49:13. #1.15#
title