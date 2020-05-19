Honor'un Yeni Tableti Tanıtıldı! İşte Honor V6 Özellikleri Honor, V6 isimli yeni tabletine dair ilk ipuçlarını geçtiğimiz hafta vermişti ve bugün de yeni cihazını resmi olarak tanıttı.

Honor, V6 isimli yeni tabletine dair ilk ipuçlarını geçtiğimiz hafta vermişti ve bugün de yeni cihazını resmi olarak tanıttı.

Honor V6 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Kirin 985 yonga setinden gücünü alan Honor V6, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanıyla geliyor. 10.4 inç'lik 2K (2000x1200px) ekrana sahip olan tabletin ekran-gövde oranı ise %84.

Honor V6 beraberinde Magic Pencil adlı dokunmatik bir kalem ile geliyor. Kalem, 4096 basınca duyarlı seviye ile geliyor ve tablet hem Honor hem de Huawei telefonları ile hızlı paylaşım özelliklerini destekliyor. Tabletin 13MP f/1.8 ana kamerası bir LED flash ile birlikte konumlandırılmış ve selfie çekimleri ile görüntülü görüşmeler için ön kısımda 8MP f/2.0 özelliklerinde bir ön kamera yer alıyor. Honor V6'da USB-C portu üzerinden 22.5W'lık hızlı şarj desteği sunan 7.250 mAh'lik bir batarya bulunuyor.

Cihazda yazılım tarafına geçtiğimizde ise Android 10 tabanlı Honor Magic UI 3.1 kullanıcı arayüzünün yer aldığını görüyoruz. Kullanıcılar bu cihaza uygulama indirme işlemlerini Huawei Mobil Servisleri (Huawei Mobile Services) ve onun Uygulama Galerisi (App Gallery) üzerinden yapabiliyor.

Honor V6'nın yanında bir de resmi bir klavye eklentisi mevcut ve bu klavye ile birlikte V6'nın Apple iPad Pro'ya bir hayli benzediğini söyleyebiliriz.

Honor V6'nın fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağına dair detaylar belirsizliğini koruyor. An itibariyle Çin'de Honor V6 için ön kayıtlar alınıyor ve fiyat ile piyasaya çıkış tarihinin Haziran ayında netleşmesi bekleniyor.