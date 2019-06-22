Honor'un Giriş Seviye Telefonu Honor 8S, Türkiye'de Satışa Sunuluyor

Çin'in en büyük üreticilerinden olan Huawei (dolayısıyla Honor), yeni telefonu Honor 8S'i Türkiye pazarına sokmaya hazırlanıyor. Giriş seviyesi telefonlardan biri olan cihaz, elbette buna uyan özelliklere sahip. 5,71 inçlik çentikli HD+ ekrana sahip olan Honor 8S, bu çentiğinde 5 megapiksellik bir ön kamera barındırıyor.

Neredeyse her amiral gemisinde bulunan bir özellik haline gelen yüz tanımaya da sahip olan bu kameranın üstünde ahize yer alıyor. Arka taraftaki kameraya baktığımızda f/1.8 açıklığa sahip 13 megapiksellik bir sensör görüyoruz. İkinci arka kameranın bulunmadığı cihazda bir tane de flaş yer alıyor.

MediaTek'in Helio A22 giriş seviyesi çipsetinden gücünü alan cihaz, 2 GB RAM'e ve 32 GB dahili depolamaya sahip. Honor 8S, 3200 mAh'lik bataryasını doldurmak için artık eskide kalan microUSB girişini kullanırken, yine eskide kalan fakat bu durumdan kimsenin şikayet etmediği 3.5 mm'lik kulaklık girişini de kendisinde barındırıyor.

Çift SIM Kart girişine ve microSD kart girişiyle artırılabilir hafızaya sahip olan telefonun FM Radyo alıcısını da içerdiğini söyleyelim. Fiyat konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmamakla beraber, gelecek günlerde bu konunun da açıklığa kavuşacağını düşünüyoruz.