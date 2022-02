Honor, son amiral gemisi Magic4 serisini Barcelona'da tanıttı

Honor'un yeni amiral gemisi telefon serisi Magic4, yeni akıllı saat modeli Honor Watch GS 3 ve vücut ısısı ölçümü yapabilen akıllı kulaklığı Honor Earbuds 3 Pro, Mobil Dünya Kongresi'nde meraklılarıyla buluştu.

Şirket açıklamasına göre, küresel akıllı cihaz üreticisi Honor, Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde yeni "premium" ürünlerini görücüye çıkardı. Honor Magic4 ve Honor Magic4 Pro'dan oluşan yeni Honor Magic4 Serisi, Honor'un amiral gemisi akıllı telefon serisinin en son üyesi olarak öne çıktı. Honor ayrıca akıllı yaşam ürünleri portföyünü güçlendiren yeni Honor Watch GS 3 ve HONOR Earbuds 3 Pro modellerini de tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Device Co. Ltd. Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, "Honor'da her zaman kullanıcılar için en iyi ürün deneyimini yaratmak için çalışıyoruz. Premium Honor Magic serimiz, yenilikçi teknolojimizin somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Tasarım, ekran, kamera, performans ve güvenlikte mükemmelliği yeniden tanımlayan yeni Honor Magic4 serisi dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara büyüleyici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

En yeni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G mobil platformu ile donatılan Honor Magic4 Serisi, kullanıcılara güç ve performans sağlıyor. Sektör lideri Qualcomm 7. Nesil Yapay Zeka Motoru ve Cortex-X2 CPU Mimarisi ile desteklenen yeni seri, bir önceki nesle kıyasla CPU performansını yüzde 20, GPU performansını yüzde 30 ve AI yeteneklerini yüzde 300 artırmasıyla dikkati çekiyor. Honor Magic4 serisi, 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile geliyor.

Honor Magic4 Serisi, GPU Turbo X ile mobil oyunlara sektördeki ilk AI Super Rendering teknolojisini getiriyor. Bu şekilde daha az ısı üretip gecikmeyi azaltırken, yüksek kare hızı ve ağ bağlantısı sunuyor.

Honor Magic4 Pro, 6,81 inç LTPO Dört Kavisli Ekran ve ultra ince çerçevelerle geliyor.

Akıllı telefonun ekranı 1,07 milyara kadar renk görüntüleyebiliyor ve yüzde 100 DCI-P3'ü destekleyerek sinemada görüldüğü gibi daha keskin, daha gerçekçi renkler ve daha canlı bir oyun deneyimi sağlıyor. HDR 10+ video kaynağı ile Honor Magic4 Pro'da görüntülenen her kare daha canlı görünüyor. Yeni nesil LTPO ekran ve Honor MotionSync teknolojisi ile güçlendirilen yeni seri, farklı içerik tarzlarına uyum sağlayan 1 Hz'den 120 Hz'ye kadar akıllı yenileme hızı sunarak daha yüksek güç verimliliği sağlıyor.

Toza, yağmura ve suya karşı etkili koruma

Honor Magic4 Serisi, bir LTPO ekranda şimdiye kadar elde edilen en yüksek PWM olan 1920 Hz'lik bir Darbe Genişlik Modülasyonu (PWM) ile geliyor. Bu sayede göz yorgunluğunu en aza indirmeyi hedeflerken karanlıkta ve düşük ışıklı ortamlarda bile rahat bir izleme deneyimi sunuyor. Honor Magic4 Pro ayrıca IP68 sertifikasına da sahip. Bu sayede toza, yağmura ve suya karşı etkili koruma sağlıyor ve 30 dakika boyunca 1,5 metre derinliğe kadar inebiliyor.

Honor Magic4 Pro, 1/1.56 inç renk sensörü, 50 MP 122 derece ultra geniş kamera, 64 MP periskop telefoto kamera ve 50 MP geniş kameraya sahip olan üçlü kamera kombinasyonuyla sunuluyor. Ultra Füzyon Hesaplamalı Fotoğraf özelliği uzaktan bile yüksek çözünürlüklü görüntüler çekilebilmesini sağlıyor.

50MP Geniş Kamera ve 50MP ultra geniş kamera, Honor Magic 4 serisinin hesaplamalı fotoğrafçılık özelliği sayesinde görüntü netliğinde ve keskinliğinde yüzde 65 artış sağlıyor. 64MP periskop telefoto kamera ise geniş kamerayla füzyon hesaplamalı fotoğrafçılık uygulandığında, 3.5x optik zoom ve 100x dijital zoom sunarak görüntü keskinliğini ve netliğini yüzde 160 artırıyor.

Honor Magic4 Pro, video çekerken diğer akıllı telefonlarda da yaygın olduğu gibi video kayıt kalitesi ile sınırlı kalmayan, yüksek kaliteli görüntüler yakalayabiliyor.

Honor Magic4 Pro, uzun pil ömrü ve tüm gün bağlantı sağlamak için Honor'un en güçlü SuperCharge kombinasyonuna sahip ultra büyük 4600 mAh batarya ile geliyor. 100W Kablolu Honor SuperCharge ile Honor Magic4 Pro, 30 dakikada yüzde 100'e kadar şarj sağlıyor. Honor Magic4 Pro aynı zamanda cihazı 15 dakikada yüzde 60'a kadar şarj ederken, 100W Kablosuz Honor SuperCharge teknolojisini destekliyor.

Gelişmiş gizlilik ve güvenlik

Honor Magic4 Pro, yapay zeka ve yönlü ses teknolojisi tarafından desteklenen, daha özel telefon görüşmeleri için ses sızıntısını önleyen yeni bir Gizlilik Çağrısı özelliğini kullanıma sunuyor.

Honor Magic4 Pro ayrıca yüksek performanslı, ince ve güvenilir parmak izi güvenlik çözümünü sunan Qualcomm'un 3D Sonic Sensör Gen 2 ile donatıldı. Önceki nesle kıyasla yüzde 77 daha büyük parmak izi okuyucu alanı, 1,7 kat daha fazla biyometrik veri yakalama ve yüzde 40 daha hızlı olmasıyla Honor Magic4 Pro, kullanıcıları tanımak ve korumak için ışık yerine ses dalgalarını kullanarak tek dokunuşla kimlik doğrulama sağlıyor.

Siyah ve beyaz renklere ek olarak, Honor Magic4 serisi tamamen yeni camgöbeği ve altın renginde bulunabilecek.

Honor ayrıca geleneksel mekanik saatlerden ilham alan Honor Watch GS 3'ü de tanıttı. 316L paslanmaz çelik gibi kaliteli malzemelerin kullanımıyla tasarım sergileyen bu yeni saat, 44 gram ağırlığı ve 10,5 mm ölçüsüyle gün boyu rahatça kullanılmak üzere tasarlandı.

Honor Watch GS 3, hassas optik sinyalleri algılayan 8 kanallı yeni bir PPG (Fotopletismografi) sensör modülü ile birlikte geliyor. Honor Watch GS 3, egzersiz sırasında gürültüyü ortadan kaldırmak için birden fazla algoritmayı birleştiren yapay zeka destekli Nabız İzleme Modu ile birlikte, kalp atış hızı izleme işlevinin doğruluğunu önemli ölçüde artırarak kullanıcıların sağlıklarını daha iyi izlemelerini sağlayacak.

100'den fazla egzersiz modunu destekleyen Honor Watch GS 3 ayrıca, açık havada koşarken, bisiklete binerken veya yürüyüş yaparken hassas rota izleme yetenekleri ve yerleşik L1/L5 Çift Frekanslı GNSS'den (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) faydalanıyor.

Honor Watch GS 3, Gece Yarısı Siyahı, Okyanus Mavisi ve Klasik Altın olmak üzere 3 farklı renkte sunulacak.

Honor Earbuds 3 Pro

Honor ayrıca tamamen yeni Honor Earbuds 3 Pro'yu da tanıttı. Kablosuz stereo (TWS) kulaklıklar, 11 mm çapında dinamik sürücü ve yüksek çözünürlüklü çift sürücülü bir tasarımla donatıldı ve hassas ses ayrıntıları ve güçlü bas deneyimi sunuyor.

Honor Earbuds 3 Pro'nun yenilikçi vücut ısısı ölçüm özelliği, kullanıcıların sağlıklarını yakından izlemelerini sağlıyor.

Honor Earbuds 3 Pro, ortam seslerini değişen seviyelerde azaltarak, tam gelişmiş yapay zeka destekli Aktif Gürültü Önleme (AI ANC) teknolojisi ve gelişmiş bağlantı ile ses kalitesi ve çağrı performansı sunarak, kullanıcıların oyun oynarken, müzik dinlerken ya da konferans aramalarında sorunsuz bir deneyim yaşamalarına olanak tanıyor.