Honor Router 3, WiFi 6 Plus teknolojisini sunuyor
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Honor Router 3, WiFi 6 Plus teknolojisini sunuyor

Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Honor Router 3, WiFi 6 Plus teknolojisini sunuyor

Honor, en yeni WiFi 6 standardından çok daha fazlasını sunan WiFi 6 Plus teknolojisine sahip olan Honor Router 3 ile ev ve ofislerde bu yeni teknolojinin bütün avantajlarını kullanıcılara sunmayı hedefliyor.

Honor, en yeni WiFi 6 standardından çok daha fazlasını sunan WiFi 6 Plus teknolojisine sahip olan Honor Router 3 ile ev ve ofislerde bu yeni teknolojinin bütün avantajlarını kullanıcılara sunmayı hedefliyor.

Honor açıklamasına göre, modemlerin birçoğu 2014'te sunulan WiFi 5 ve hatta 2009'da sunulan WiFi 4 standardına sahip bulunuyor. Bu nedenle sağladıkları kablosuz bağlantı hızı günümüz teknolojisinin gerisinde kalıyor. İlk olarak 2019'da tanıtılan ve bugünlerde yaygınlaşmaya başlayan WiFi 6 teknolojisine sahip Honor Router 3 ile kablosuz ağ hızları WiFi 5 ile karşılaştırıldığında yüzde 40'a kadar daha yüksek bant genişliğine varabiliyor. Birçok kullanıcının evinde standart olarak kullandığı 5GHz bandı dışında WiFi 6 teknolojisi, daha yüksek kapsama alanı sunan 2.4 GHz bandından da yüksek hız sunuyor ve eski teknolojiye sahip ürünler için de avantaj sağlıyor.

Honor Router 3'ün sağladığı WiFi 6 standardının bir diğer avantajı ise WiFi 6 destekli dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve diğer cihazlar için yüksek pil ömrü sunması oldu. Honor Router 3, uyumlu bağlı cihazlarla iletişim kurarken, veriyi alması gereken zamanı da bu cihazlara bildirerek WiFi özelliğinin uyku moduna geçmesini sağlayabiliyor. Kablosuz veri alma ihtiyacı duymayan WiFi 6 cihazlar, bu sayede güç tüketimini düşürerek pilden tasarruf edebiliyor.

Birden fazla cihazın aktif olarak kablosuz veri aktarımı yaptığı ofis gibi ortamlarda kullanılan routerın performansı önem taşıyor. Bu gibi ortamlarda işlem yapmakta zorlanan WiFi 5 ve daha eski standarda sahip kablosuz ağ cihazları bazen yeterli olmayabiliyor. Honor Router 3, sağladığı WiFi 6 Plus teknolojisiyle bu tür ortamlarda her bir cihazın ortalama kablosuz hızını 4 kata kadar çıkarabiliyor. Bu sayede gerek ofiste işler hızlandırılabiliyor gerekse birden çok kablosuz ağ kullanan cihazın yer aldığı evlerde işler kolaylaşabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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