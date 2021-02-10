Honor Router 3 ile evde ofis ağındaki gibi çalışılabiliyor

Honor'un geçen günlerde satışa sunduğu Honor Router 3, evden çalışma düzenine alışılan bugünlerde işleri kolaylaştıran ve verimliliği artıran bir yardımcı olarak öne çıkıyor.

Şirket açıklamasına göre, evde internet bağlantısı için genelde servis sağlayıcıların sunduğu modemler kullanılıyor. Bu modemler, eve internet bağlantısı sunmak dışında ekstra özelliklere sahip olmuyor ve performanslarıyla kullanıcıların beklentilerini karşılamayabiliyor. Bu nedenle bağlantı sorunları, kısıtlı kapsama alanı ve bağlı cihazları yönetiminde aksaklıklar gibi sıkıntılar baş gösterebiliyor. Çalışma hayatının evlere taşındığı bu dönemde, sorunsuz ve kaliteli bir internet ağı bir mesainin olmazsa olmazı olarak kabul ediliyor. Router'lar ağ bağlantı kalitesini ve verimini artırmaya ek olarak evdeki çalışma hayatında özellikle internet bağlantısıyla ilgili sıkıntıları çözüyor.

Honor Router 3 de evde çalışma hayatını kolaylaştıran özellikleriyle öne çıkıyor. Cihazın özellikleri arasında; ebeveyn kontrolü, kablosuz erişimi takvimlendirme ve misafir ağı öne çıkıyor. Honor Router 3 sayesinde mesai saatlerinde ağın yavaşlaması engellenirken, ağ tüm kullanıcılar için güvenli hale getiriliyor.

En yeni Wi-Fi standartı

Honor Router 3, geleneksel modemlerin sunamadığı Wi-Fi 5 standardının da ötesinde, Wi-Fi 6 Plus teknolojisiyle donatıldı. Söz konusu en yeni Wi-Fi standardı sayesinde evdeki kablosuz ağın kapsama alanı da genişliyor. Evde çalışırken dizüstü bilgisayarla herhangi bir noktadan rahatça çalışılabiliyor. Wi-Fi 6 Plus'ın sağladığı olanaklar arasında bağlı cihazlar için daha düşük pil tüketimi ve daha yüksek hız da öne çıkıyor. Ayrıca, bu yeni standart sayesinde ev ağı, WPA 3 ile öncekilerden çok daha güvenli bir yapıya sahip oluyor. Bu sayede işle ilgili tüm veriler de korunuyor.

Router'ların bir diğer öne çıkan özelliği de mevcut modemlere göre ev ağını çok daha yüksek hıza taşıması oluyor. Evde yer alan bağlı cihazlar arasındaki veri iletişimi, geleneksel bir modemin sunduğu hızın 4-5 katı seviyelere ulaşabiliyor. Böylece evde ekstra bir fiziksel depolama cihazı kullanmaya gerek kalmadan cihazlar arasında dosya aktarımı yapılabiliyor. Hatta bu yüksek hız sayesinde depolanan bir 4K filmi, ağ üzerinden akıllı televizyona yansıtmak bile mümkün oluyor. Böylece tüm verilere herhangi bir akıllı cihazdan erişilebiliyor.

Honor Router 3'ün yönetilebilirlik özellikleri ve daha fazlasına, akıllı telefona yüklenebilecek AI Life uygulamasıyla ulaşılabiliyor. Ayrıca, Router 3'ün web arayüzüne erişerek daha detaylı bir kontrole sahip olunabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık