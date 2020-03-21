Honor Play 9A Teknik Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı Huawei'nin alt markası olan Honor'un bütçe dostu yeni akıllı telefonu Honor Play 9A'nın teknik özellikleri ve tasarımı sızdırıldı.

Huawei'nin alt markası olan Honor'un bütçe dostu yeni akıllı telefonu Honor Play 9A'nın teknik özellikleri ve tasarımı sızdırıldı. Geçtiğimiz yıl Honor Play 8A'yı piyasaya süren Honor, şimdi yeni akıllı telefonu Honor Play 9A modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Honor Play 9A Teknik Özellikleri ve Tasarımı

Sızdırılan görüntülere göre, Honor Play 9A'nın ön yüzeyinde su damlası çentik bulunuyor. Cihazın arka yüzeyinde ise fiziksel bir parmak izi okuyucu yer alıyor. 185 gram ağırlığındaki cihazın alt kısmında 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. Dikdörtgen arka kamera tasarımına sahip olan Honor Play 9A'nın sağ kısmında güç ve ses düğmeleri bulunuyor.

6.3 inç büyüklüğünde IPS ekrana sahip olması beklenen Honor Play 9A, bu ekran üzerinde kullanıcılarına FHD+ çözünürlük sunacak. Gücünü MediaTek Helio P35 işlemcisinden alacak alan Honor Play 9A, 4 GB RAM'e sahip olacak. Honor Play 9A'nın arka kısmında 13 MP + 2 MP çözünürlüklerinde çift kamera yer alacak. Cihazın ön kısmında ise 8 MP çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Magic UI 3.0 arayüzüne sahip olan Honor Play 9A, Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelecek. 159.07 x 74.06 x 9.04mm boyutlarındaki Honor Play 9A, 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki adet depolama seçeneğine sahip olacak.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olmasına kesin gözüyle bakılan Honor Play 9A'da 10W hızlı şarj desteği bulunacak. Yeşil, siyah ve mavi renk seçenekleri ile satışa sunulması beklenen Honor Play 9A modelinin fiyatı ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor.