Honor Play 4 Pro Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı
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Honor Play 4 Pro Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Honor Play 4 Pro özellikleri ve tanıtım tarihi resmi açıklama ile gün yüzüne çıktı. Honor, yeni modelleri olan Honor Play 4 ve Play 4 Pro'nun tanıtım tarihini en sonunda açıkladı.

Honor Play 4 Pro Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı
28.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:50

Honor Play 4 Pro özellikleri ve tanıtım tarihi resmi açıklama ile gün yüzüne çıktı. Honor, yeni modelleri olan Honor Play 4 ve Play 4 Pro'nun tanıtım tarihini en sonunda açıkladı. Honor Play 4 ve Play 4 Pro modellerinin 3 Haziran tarihinde gösterileceği dile getirildi.

Geçtiğimiz hafta ilk görsellerini aldığımız Honor Play 4 ve Play 4 Pro modelleri, bu hafta hem özellikleri hem de tanıtım tarihleri ile karşımıza çıktı. TENAA listesinde de görünen Honor Play, TNNH-AN00 model numarası ile sergileniyor. Ancak özelliklerinin bir kısmı biliniyor diyebiliriz.

Honor Play 4 ve Honor Play 4 Pro Özellikleri Belli Oldu

Play 4 ve Play 4 Pro modellerinin ikisinin de 5G desteğine sahip olması bekleniyor. Tabi bu modellerin hangi işlemciyi kullandığı bilinmiyor. Ancak son zamanlarda oldukça popüler olan MediaTek Dimensity 800 yonga setinin cihazlardan birinin içerisinde bulunması muhtemel.

Ekran olarak Honor Play 4, Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak Boyut olarak 6.81 inç gibi bir değere sahip olan bu ekran, muhtemelen Pro modelinde nasıl olacak bilinmiyor. Yine Honor Play 4, 4200mAh batarya ile birlikte gelirken, 4GB/6GB/8GB Ram seçeneklerine sahip olacak. Tabi tüm bu sistemi Android 10 işletim sistemi ile çalıştıracak.

Depolama olarak 64GB/128GB/256GB gibi seçenekleri olması beklenen Play 4 ve Play 4 Pro modellerinin kamera verileri de biliniyor. 64MP + 8MP + 2MP + 2MP dörtlü arka kamera grubuna sahip olması beklenen Play 4 modeli, ön kısmında 16MP'lik bir ön kameraya da ev sahipliği yapacak.

Honor Play 4 Pro modeli ise ilginç bir şekilde çift kamera ile birlikte geliyor. Yani Pro modeli alt modelinden daha eksik görünüyor. Ancak Pro versiyonunda Sony IMX600Y ana kameranın yer alması bekleniyor. Tabi bu sayede dörtlü kameraya sahip Play 4 modelinden daha yüksek performans verecek. 3 Haziran'da tanıtılacak bu iki modelin fiyatları bakalım ne olacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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