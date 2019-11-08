Honor online mağazasıyla Hepsiburada'da

08.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:00

Honor online mağazası, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada'da kullanıcılarla buluşuyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Huawei Technologies çatısı altında Ar-Ge çalışmalarıyla değer oluşturan Honor, resmi online mağazasını, Hepsiburada üzerinde 8 Kasım itibarıyla açtı.

Açılış kapsamında neredeyse tüm Honor marka telefonlarda Honor Band 5 veya Honor Band 4 Running hediyesi bulunuyor. Honor 20'de ise Honor Band 5 ve Honor AM61 hediyesi kullanıcılara sunuluyor.

Honor online mağaza ile birlikte Honor Watch Magic, Honor Flypods Lite, Band 4 Running, Honor AM61, Honor Mini Hoparlör Türkiye'de ilk kez satışa çıkıyor.

Ayrıca 8-11 Kasım'da özel kampanyalar düzenlenecek.

Günün kampanyası ile ilgili detaylı bilgiler, Honor Türkiye resmi Instagram ve Facebook hesapları üzerinden duyurulacak.

Kaynak: AA